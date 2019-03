Jennifer Lawrence responde a la cita que le pidió Nick Jonas

EL CANTANTE QUERÍA QUEDAR CON LA ACTRIZ

El programa de 'Whatch What Happens' Live ha sido testigo de los mensajes que han intercambiado Jennifer Lawrence y Nick Jonas. Al parecer, no hay quien se le resista a la actriz del momento, el mismísimo Nick Jonas, confesó en el show que tendría una cita con la intérprete, y el presentador del show, aprovechando la visita de Lawrence a su programa, no pudo resistir la tentación y quiso que respondiera a la petición que lanzó el cantante a principios de año.