Jennifer Lawrence provoca que Chris Pratt viva un bochornoso momento

Jennifer Lawrence es una de las actrices más auténticas y espontáneas de todo el panorama de Hollywood, y es que la intérprete nos tiene acostumbrados a protagonizar algunos de los momentos más divertidos de los últimos años dentro de la industria del cine.

Pero, a veces su espontaneidad hace que ponga en evidencia a alguno de sus compañeros de reparto. Algo que ha vuelto a ocurrir al acudir junto a Chris Pratt, con quien protagoniza la película 'Passengers', en el Show de Ellen DeGeneres. Una vez allí la actriz empezó a decir cosas del actor mientras rapeaba: "Él es muy, muy bien".

Lo que provocó que Chris empezara a alarmarse por lo que podía decir y empezó a sudar tal y como él mismo reveló: "Estoy comenzando a sudar. ¿Ven el sudor saliendo de mí?".

Inmediatamente la conversación se derivó hacia el sudor del intérprete y acabó desvelando que le sudaban los pezones: "Me sudan mis senos de hombre", exclamó. "Creo que es por el desodorante. No es por presumir, pero me puse un poco hace un par de días atrás y es antitranspirante. El sudor seguro dice, ‘Voy a salir por aquí'. Quiere salir de mis axilas, y como no puede, viaja hacia mi pecho".