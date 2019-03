Jennifer Lawrence podría estar de nuevo enamorada

Jennifer Lawrence se encuentra en su mejor momento profesional y parece que en el terreno personal no le va nada mal. Aunque, no se pudo llevar el Oscar por su magnífico papel en 'Joy' a la intérprete no le faltan papeles en el cine. Tanto es así, que después de que se celebrase la gala de los Premios Oscar, la oscarizada actriz decidió tomarse unas mini vacaciones con unas amigas. Además, Jennifer fue pillada el pasado sábado en Los Ángeles muy buen acompañada por un chico que no pertenece al mundo del faranduleo. La pareja fue vista en la puerta de un hotel donde cogieron un taxi a un paradero desconocido. ¿Habrá pasado algo en el hotel?

Si haces unos meses, la actriz reconocía que pertenecía al club de las solteras de oro, ahora parece haberlo abandonado. Aunque, todavía no ha confirmado ni desmentido la noticia, esperemos que la presunta incipiente relación llegue a buen puerto y le devuelva la sonrisa a Lawrence.

El año pasado, la intérprete vivió uno de los momentos más duros, después de que un hacker robase sus fotos más íntimas. Ryan Collins, culpable de los hechos, hackeó más de 100 cuentas y pudo acceder a las imágenes de Ariana Grande, Rihanna o Kate Upton. Ahora, después de reconocer podría pasar 5 años en prisión.