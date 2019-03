Jennifer Lawrence y su novio Darren Aronofsky confirman su amor besándose en plena calle

Jennifer Lawrence, de 26 años, y su novio Darren Aronofsky, de 47 años, han dado rienda suelta a su amor en público. Por fin han salido a la luz las imágenes que confirman que mantienen una relación, que hasta entonces habían mantenido en secreto porque, según la publicación The Sun, la pareja quería hacer todo lo posible por evitar que se hiciese público.

Recientemente os informábamos de que se había visto paseando por las calles de Nueva York a Jennifer Lawrence con Darren Aronofsky, y aunque no había ningún gesto que evidenciase la relación, se veían muestras de cariño y confianza entre ellos. Por el momento, todo eran especulaciones que no han tardado en verificarse, el beso en público que han captado los paparazzis de Daily Mail es la prueba de su amor.

El director de 'Cisne Negro' y la actriz podrían haber empezado la relación este verano en el rodaje de una película de la que aún no se conoce el título. A pesar de la gran diferencia de edad, no sorprende, pues no es la primera vez que la actriz mantiene una relación con alguien años mayor que ella. Como Chris Martin, el cantante de Coldplay 10 años mayor que ella, con quien estuvo saliendo tiempo atrás. Por su parte, Darren Aronofsky estuvo casado con la actriz Rachel Weisz, con quien tiene un hijo de 10 años. Ahora todo indica que la actriz y el director comparten su vida, pero ellos aún no lo han confirmado.