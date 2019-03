Jennifer Lawrence y Lindsay Lohan se pelean en Twitter

Todo lo que dicen y hacen nuestras celebrities tiene su repercusión por lo que es necesario que midan muy bien sus palabras si no quieren acabar metidas en líos, en broncas en la red y ganar enemistades. Quien ha hecho un comentario que ha desatado la ira entre las personas cercanas a la aludida ha sido Jennifer Lawrence después de acudir como invitada al programa 'The Late Show With Stephen Colbert' de la cadena CBS.

La actriz ha contado en el programa de televisión la mala experiencia que tuvo en el rodaje de su última película debido a un virus estomacal y los comentarios que molestaron a Lindsay Lohan son estos: "Creo que los nervios me afectan, soy así. Pero sigo adelante hasta que mi cuerpo me dice: si no vomitas, te desmayas. Creo que mi cuerpo llega a un punto tan alto de cansancio parecido al de Lindsay Lohan. Eso sí, sin eso de las drogas y el alcohol", decía riéndose Lawrennce.

Se ve que la familia de LiLo estaba viendo la televisión en ese momento y su hermana Aliana Lohan que fue la primera en constestar a la actriz mediante su cuenta de Twitter: "Nunca suelo ver el lado negativo de la vida, pero esta vez se trata de mi familia. Estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Jennifer Lawrence. Acabas de perder una fan".



Con una fan menos, Jennifer Lawrence aún le quedaba por recibir el peor golpe de batalla porque la respuesta de Lindsay no tardó en llegar: "Gracias, Aliana. Quizá la persona a la que te refieres debería aprender un poco cómo apoyar y respetar a los demás como Maya Angelou" (que es una poetisa y activista a favor de los derechos civiles) Lilo dedició dedicarle otro tweet parafraseando un trozo del un poema de Maya."Puedes dispararme con tus palabras. Puedes herirme con tu mirada. Puedes matarme con tu odio. Pero, aún así, me levantaré como el aire". ¡Zasca!