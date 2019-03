Jennifer Lawrence, Jena Malone o Josh Hutcherson se ponen sus mejores galas para ‘Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte II’ en Los Angeles

EL ELENCO DERROCHÓ GLAMOUR SOBRE LA ALFOMBRA ROJA

Vestidos largos, con brillos, con colas, transparencias, escotazos… Las actrices del elenco de ‘Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte II’ acudieron impresionantes a la premiere del 16 de noviembre en Los Angeles. Por su parte, los actores no se quedaron atrás y lucieron sus mejores trajes para impresionar a todos en el último estreno de la película. No te pierdas los maravillosos looks de Jennifer Lawrence, Jena Malone o Natalie Dormer, además de Josh Hutcherson, Sam Claflin o Liam Hemsworth.