Jennifer Lawrence entra en casa de Ashton Kutcher y Mila Kunis sin ser invitada

Hace un año, Jennifer Lawrence se mudó a una mansión en una de las zonas más exclusivas de California, Beverly Hills. La actriz de la saga de 'Los Juegos del Hambre' tuvo la suerte de encontrarse con unos vecinos como Ashton Kutcher y Mila Kunis y, al parecer, Jennifer se ha tomado demasiadas confianzas con sus compañeros de profesión.

"Me he hecho amiga de Mila y Ashton. Viven a dos casas de mí. Son increíbles. Normalmente aparezco sin que me inviten. Seguramente se estén empezando a hartar ya de mí", comentó orgullosa y sin ninguna vergüenza la actriz en una entrevista para Vogue.

En esta entrevista, Jennifer también habló acerca de sus escasas citas después de que rompiera en verano con Chris Martin: "Nadie me pide salir. Me paso sola todos los sábados. Sé que tratan de ser dominantes, y eso me hace daño. Siento que debo conocer a un chico que, con todos mis respetos, haya vivido en la ignorancia durante cinco años y no tenga ni idea de quién soy", afirmó con pesar Lawrence.