Jennifer Lawrence dejará de hacerse fotos con sus fans

TE CONTAMOS LOS MOTIVOS

Jennifer Lawrenceestá inmersa en la promoción de su última película junto a Chris Pratt, y aunque está acostumbrada a estar en el punto de mira de la prensa y de la opinión pública por ser una de las actrices más solicitadas de Hollywood, ahora está protagonizando numerosas entrevistas y eventos promocionales en los que sus fans no la han dejado sola. Pero parece que la estrella de la gran pantalla no está muy contenta con lo que lleva consigo la fama. Según ha declarado en una entrevista a Daily Telegraph no se hará más fotos con sus fans.