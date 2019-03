Jennifer Lawrence define su estilo como de "lesbiana cachonda"

Cuesta creer que haya celebrities a los que les cueste tener citas, pero Jennifer Lawrence es única y ha confesado que, efectivamente, tiene este problema. La actriz más en boga del momento ha vuelto a hablar de los asuntos del corazón y ha afirmado que le resulta muy difícil encontrar pareja porque pone el listón muy alto.

"Soy exigente. Tengo química con alguien muy rara vez. Y para mí todo gira en torno a la química. A ninguna otra cosa. Tendrías que ver algunas de las personas que encuentro atractivas. Te sorprenderías... No tengo muchas citas. No conozco a muchos chicos con los que quiera tener una cita. Puede que cada año encuentre atractivo solo a un chico", comentó en la revista estadounidense Glamour.

La intérprete ya explicó hace unos meses que "nadie me pide salir. Me paso sola todos los sábados", aunque esto no representa ningún problema para ella, ya que no necesita a nadie para sentirse "completa". Y no nos extraña, pues con esa impresionante carrera y los nuevos proyectos que tiene en camino, no tiene tiempo para nada.

"No soy una persona solitaria. Que no esté saliendo con alguien no significa que me falte algo. Me siento completa. Sí, cuando conecto con alguien es emocionante, pero no lo necesito", se sinceró JLaw, quien ha tenido por novios a los afortunados Nicholas Hoult o a Chris Martin.

Por otro lado, durante la entrevista Jen también ha hablado sobre su gusto por la moda, y ha revelado: "Es de lesbiana y cachonda. Es lo que le digo literalmente a mi estilista. No sé si os ofensivo".