Jennifer Lawrence critica la dieta sin gluten que defiende Gwyneth Paltrow

La cordial relación que existía entre Gwyneth Paltrow y Jennifer Larence podría deteriorarse después de las declaraciones de la actriz de 'Los Juegos del Hambre'.

Jennifer aseguró en una entrevista para 'Vanity Fair', que las dietas sin gluten se han convertido en el nuevo desorden alimenticio de moda. Unas afirmaciones que atacan directamente al estilo de vida y régimen seguido por la ex mujer de su actual pareja, Chris Martin, pues Gwyneth Paltrow incluso escribió un libro sobre alimentación en el que comentó este mismo tema: "Cada nutricionista, médico o persona que se preocupa por su alimentación que me encuentro coincide en que el gluten es muy pesado para nuestro sistema y muchos de nosotros somos intolerantes a él, como poco, o directamente alérgicos. Cuando mi familia no está comiendo pasta, pan o granos procesados como el arroz blanco, se queda con esa especie de hambre con la que te quedas cuando evitas los carbohidratos".

A pesar de que la relación entre las dos actrices parecía ser realmente amistosa, ya que incluso se dijo que Gwyneth estaba interesada en conocer a Jennifer, estas diferencias podrían haber supuesto un distanciamiento aún mayor entre las dos estrellas de Hollywood. Y es que Lawrence siempre ha salido en defensa de las mujeres con curvas y naturales, y se ha mostrado en contra de la extrema delgadez de algunas de las actrices de Hollywood, oponiéndose al canon físico establecido para las mujeres en la actualidad.