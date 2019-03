A Jennifer Lawrence la consideraban ‘gorda’ en Hollywood

Ya sabemos lo importante que es para el mundo ‘celebrity’ el físico, sobre todo en la meca del cine, dónde al parecer tienes que contar con unas buenas dotes físicas, y no interpretativas, para triunfar.

Por eso no es de extrañar la confesión que ha hecho recientemente Jennifer Lawrence durante una entrevista a la revista Harper´s Bazaar. Resulta que en una de sus primeras películas, los productores la tacharon de gorda, vamos, que si no perdía unos kilos la despedirían sin más.

“Trajeron fotos en las que salía prácticamente desnuda y dijeron que las usase como motivación para mi dieta. Alguien las ha publicado recientemente. Pensaron que conforme va mi carrera y haber ganado un Oscar, ya no me harían daño, que lo habría superado”, confiesa Lawrence.

Un episodio que ya pertenece al pasado y en el que aquellos que la trataron así se estarán tragando hoy sus palabras después de que Jennifer haya ganado un Oscar, sea imagen de Dior y la revista People la haya elegido como la famosa que mejor luce la alta costura. Aun así, lo tiene grabado: “Era una chiquilla, me hicieron daño. No importa los méritos que consigas, sé que no me volverá a ocurrir. Si alguien intenta murmurar de nuevo la palabra dieta, contestaré ‘que te jodan’”.