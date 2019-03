Jennifer Lawrence confiesa que quiere "dejar de sentirse como la más gorda" de Hollywood

Jennifer Lawrence ha concedido una de sus entrevistas más sinceras para la revista Harper's Bazaar. Una portada en la que la actriz aparece en un primer plano y con el pelo más rubio de lo habitual.

En la entrevista, Lawrence habla de los cánones de belleza y es que está cansada de la etiqueta de actriz de "cuerpo normal" que le acompaña. Por este motivo, la actriz de 'Los Juegos del Hambre' ha querido dar su opinión sobre este tema.

"Me gustaría que tuviéramos una nueva idea de lo que es un 'cuerpo normal'. Yo no siento que tengo un cuerpo normal. Hago pilates todos los días. Como, pero hago mucho más ejercicio que una persona normal. Creo que nos hemos acostumbrado tanto a la gente que está baja de peso, que cuando vemos a alguien con un peso normal, decimos: 'Dios mío, mira esas curvas'. Lo cual no tiene sentido", declaraba la actriz.

Además añadía que Hollywood debería cambiar sus estereotipos de belleza para "para dejar de sentirme como la más gorda".

Lawrence también ha hablado sobre el feminismo y ha confesado su intolerancia al alcohol. ¡Una entrevista de lo más suculenta!