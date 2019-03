Jennifer Lawrence confiesa que le gustaría cenar con Scott Disick

Jennifer Lawrence ha dejado a todo el mundo con la boca abierta cuando ha confesado en una entrevista para The Hollywood Reporter, realizada por Oprah Winfrey, quién sería la persona que elegiría para una cita de ensueño.

La actriz ha confesado que el elegido sería Scott Disick, el ex de Kourtney Kardashian y actual pareja de Sofia Richie. “No me siento orgullosa de ello, pero es lo que sale de mi corazón”, confesaba Jen.

Si él no estuviera disponible, la intérprete tiene otras dos opciones: Luann de Lesseps y Bethenny Frankel del reality ‘Real Housewives of New York’, y es que si Lawrence ya había confesado que era una gran seguidora del reality de las Kardashians, parece que no es el único que ve.

¿Qué pensará Scott de esto? Sobre todo teniendo en cuenta que la actriz ha roto su relación con el director Darren Aronofsky…