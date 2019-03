Jennifer Lawrence confiesa que las empleadas de un hotel descubrieron su colección de consoladores debajo de la cama

Ser una de las actrices que más de moda está en el panorama internacional tiene sus consecuencias. Los fans te admiran, te quieren y mucho, te hacen bonitos regalos... Pero hay veces que muchos de esos regalos te hacen pasar momentos de lo más bochornosos. Jennifer Lawrence fue una víctima de eso.

La actriz estuvo en el programa 'Conan' y se mostró de lo más sincera y divertida. Una vez allí, decidió compartir con todos los espectadores uno de sus momentos más vergonzosos. «Es una historia muy divertida. Alguien me gastó una broma regalándome un montón de consoladores de diferentes tipos y colores. El caso es que yo sabía que las empleadas del hotel iban a limpiar y recoger mi habitación, así que decidí esconderlos debajo de mi cama. Cuando volví, vi que los habían dejado encima de mi mesilla de noche. Me sentí muy avergonzada, ¡me dieron ganas de dejar una nota para decirles que no eran míos!», contó la actriz.

Ya puestos, la actriz también confesó que trabajar como empleada de hotel sería divertidísimo para ella. "Me gustaría ser una de las encargadas de la limpieza de un hotel porque me encanta mantener todo limpio. Pero solo podría dedicarme a limpiar las habitaciones, no soportaría tener que lavar platos ni trabajar en la cocina. Solo el hecho de imaginarme a mí misma fisgoneando entre las cosas de los clientes del hotel me parece divertidísimo", bromeó.

¿Dejará la actriz el mundo del cine para trabajar como empleada de un hotel?