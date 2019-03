Jennifer Lawrence confiesa en el Festival de Cannes su secreto contra los ataques de hipo

¡Jennifer Lawrence vuelve a ser el centro de atención! Esta vez ha sido en el Festival de Cannes, aunque al contrario que en los Oscar, no ha habido caída. La actriz ha compartido con los medios su remedio casero contra el hipo, pero para resultar más creíble, hizo una demostración en directo, y el hipo se le pasó en un minuto.

"En mi caso, lo único que funciona para deshacerme del hipo es beber agua al mismo tiempo que levanto los brazos sobre la cabeza y los bajo lentamente" ha confesado la actriz. Además, cuando de repente le dio un ataque de hipo, no tuvo reparo en demostrar su método, con ayuda de su compañero de reparto en 'Los Juegos del Hambre' Josh Hutcherson, que se encargó de sujetarle el vaso de agua.

Parece que Jennifer es muy espontánea, incluso sobre la alfombra roja. Aun así, la actriz confesó hace poco a la revista Marie Claire, que tenía miedo de que sus fans se cansen de ella: "Sé que puedo ser demasiado molesta porque sobre la alfombra roja me emociono mucho, en general porque he estado bebiendo antes, y no puedo dejar de sacar fotos cada vez que se me presenta la oportunidad".