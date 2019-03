Jennifer Lawrence cena en San Valentín con el cómico Aziz Ansari

El día de los enamorados no es un día para pasarlo a solas, tengas o no pareja. Así, la actriz Jennifer Lawrence, quien no se le conoce novio desde que rompiera en agosto con Chris Martin, decidió salir a cenar con un gran amigo suyo, el comediante Aziz Ansari.

Hace solo unos meses que Jennifer conoce a Aziz, desde que el pasado mes de octubre coincidieran en el programa 'Saturday Night Live' junto a su amiga Amy Schumer. Y, por lo que parece, ambos se llevan a las mil maravillas tal y como se demostró en la velada que disfrutaron por San Valentín.

Fueron a cenar al restaurante Commodore en Williamsburg, Brooklyn, donde según la revista People tomaron una botella de vino mientras comían nachos, un plato de pollo frito, una hamburguesa con queso y un sándwich para Lawrence, a la que se le vio mojando su comida en una gran pila de salsa de tomate. En un momento de la noche, Jennifer le pidió a uno de los camareros que le hiciera una fotografía junto al comediante estadounidense.

Al parecer la velada fue de lo más divertida según han comentado unos testigos del momento: "Se veían amables y se enseñaban cosas en sus móviles riendo y charlando. Pidieron una gran cantidad de diferentes platos y parecía que había mucha diversión entre ellos. Parecían muy buenos amigos", decían.