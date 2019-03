Jennifer Lawrence y Bradley Cooper nos muestran el 'buen lado' del almuerzo de los Oscar

Un total de 160 invitados y una alfombra roja sin grandes lujos pero sí con mucho despliegue de glamour y elegancia, fueron los ingredientes que marcaron esta 'red carpet' del tradicional almuerzo de los Oscar, celebrado en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.

Entre los asistentes brillaron las espectaculares Jennifer Lawrence, con un diseño de Chloé; Anne Hathaway, elegante y sofisticada gracias a The Row; Helen Hunt con un diseño de cóctel de Dolce&Gabanna; o Jessica Chastain, vestida con las flores de Erdem todas ellas aspirantes a la aclamada estatuilla y que en esta ocasión se llevaron el premio a las más sofisticadas y deslumbrantes de la ceremonia.

Pero ellas no estuvieron solas. Acompañándolas pudimos ver a los también triunfadores Ben Affleck, por Argo; Bradley Cooper, por El lado bueno de las cosas; y a Hugh Jackman, guapo a más no poder y apoyando, como no, a su película Los Miserables y que le ha valido una nominación a los Oscar.

Muchas caras conocidas las reunidas bajo el mismo techo y que sirvió de la mejor antesala que se puede tener antes de que dentro de tres semanas se celebre la esperadísima edición de los Oscar, la cual seguro nos dejará un sinfín de sorpresas.