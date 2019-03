Jennifer Lawrence asegura que no se disculpará por su baile en un club de striptease

Sin embargo, los intentos de humillarla no han funcionado sino que han hecho que la estrella del cine dé la cara. La actriz ha explicado que estaba celebrando el cumpleaños de uno de sus mejores amigos y se ha negado a disculparse por pasarlo bien. Además, ha aclarado a RadarOnline que no se quedó en sujetador, como decían.

Pero el medio no solo publicó fotos sino que se atrevió a juzgar el comportamiento de Lawrence: "Desmelenándose como una gogó barata en un club de striptease para la alta sociedad: bailando en la barra de stripper, azotándose con billetes de dólar y mucho más" .

Jennifer Lawrence latest post on her official Facebook page pic.twitter.com/cbKKpthmB4