El vídeo de Jennifer Garner llorando totalmente desconsolada por sus hijos

Jennifer Garner ha vuelto a demostrar su faceta más divertida con un vídeo que, de primeras, transmite todo lo contrario. La actriz ha compartido un último post en el que aparece llorando desconsoladamente mientras su voz en off de fondo narra el por qué.

Por fortuna, no se trata de nada grave, pero aun así se ha mostrado muy afectada. Y es que, la intérprete ha explicado que cuando comenzó la cuarentena, sus hijos y ella empezaron a ver un capítulo al día de la exitosa serie The Office, y ha sido su último capítulo el que ha hecho que Jennifer no haya podido evitar echarse a llorar.

Su gran sentido del humor le ha llevado a grabarse para que todos sus fans viesen la tristeza que le había producido el capítulo final de la serie. Y es que, con el final de la serie, la actriz tiene miedo de perder ese momento tan especial que ha compartido con sus hijos durante estos meses y que les ha ayudado a sentirse aun más unidos.

