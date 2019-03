Jennifer Garner, Kate Hudson o Jessica Chastain, las mujeres de Matthew McConaughey acuden a su homenaje en Beverly Hills

La 'American Cinematheque' ha querido rendir un especial homenaje a Matthew McConaughey por sus 25 años en la profesión artística, y es que el guapo actor no deja de cosechar éxitos a cada paso que da. En el mundo del cine, su última película 'Dallas Buyers Club' fue galardonada con un Oscar, y en la pequeña pantalla, se ha ganado el reconocimiento del público con su interpretación en la serie 'True Detective'.

Compañeras de reparto de diferentes películas de éxito del actor, como Kate Hudson en 'Como perder a un chico en 10 días', Reese Witherspoon en 'Mud', Jessica Chastain en 'Interestellar' que se estrenará próximamente, o Jennifer Garner en 'Los fantasmas de mis ex novias'. Todas ellas no dudaron en acompañar a su amigo en un día tan especial, y lucieron unos ideales looks propios de estrellas de Hollywood de su categoría.

Sin embargo, las mujeres más importantes de la vida de McConaughey posaron junto a él en la alfombra roja: su mujer y su madre. Camila Alves apareció luciendo un precioso diseño de encaje y transparencias en negro, y compartió confidencias y risas con el resto de 'mujeres' de Matthew.