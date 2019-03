Jennifer Garner habla por primera vez de los motivos de su separación de Ben Affleck

Jennifer Garner lleva unos meses muy difíciles desde que se separara del que ha sido el amor de su vida, el actor Ben Affleck, con el que tiene 3 hijos y ha estado 10 años casada. Ahora la actriz ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair donde habla por primera vez de la separación de su esposo.

Así, Garner afirma que la niñera de sus hijos no fue en ningún momento el motivo por el que se separaron después de que se rumoreara que el intérprete tuvo un 'affaire' con ella: "No tuvo nada que ver con nuestra decisión de divorcio. Ella no fue una parte de la ecuación. Habíamos estado separados durante meses antes de que se hablara de la niñera", revela. Y continúa comentando el motivo por el que la niñera sigue con ellos: "No es muy bueno para tus hijos que una niñera desaparezca de sus vidas".

También ha hablado sobre la supuesta relación que se dijo que Affleck tuvo con Christine Ouzounian, a lo que ha dicho: "Él sigue siendo la única persona que realmente sabe la verdad de las cosas. Y yo sigo siendo la única persona que conoce algunas de las verdades", declara.

Jennifer ha aprovechado esta entrevista para hacer una llamada a sus fans y decirles que no hay motivo para que odien a su ex por ella: "Nadie tienen que odiarle por mí. Yo no le odio. Él es el amor de mi vida. ¿Qué puedo hacer al respecto? Él es la persona más brillante en cualquier estancia, el más carismático, el más generoso", comenta sobre su ex.

Para la estadounidense Ben sigue siendo el amor de su vida y ambos están afrontando juntos superar esta etapa: "Todavía estamos ayudándonos a salir de esto. No es el trabajo de Ben hacerme feliz. Lo más importante son los niños".

Para terminar diciendo que son amigos y tienen una relación muy buena: "Ya no sueño con bailar con mi marido en la boda de mi hija. Pero deberíais ver sus caras cuando él entra por la puerta. Cuando ves a tus hijos querer a alguien de forma tan pura e incondicional, entonces tú también intentarás ser amigo de esa persona".