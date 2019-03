Jennifer Aniston, Sandra Bullock o Will Smith tienen el secreto de la eterna juventud

SE MANTIENEN IGUAL DE JÓVENES PESE A LOS AÑOS

Si todavía estás atónit@ tras ver el mal envejecer, y la pésima cirugía, de Renée Zellweger, espera a ver esto: los famosos que parecen haber encontrado el secreto de la eterna juventud porque por ellos no pasan los años. Parece que no envejecen y, como muestra, unas imágenes de caras tan conocidas como la de Jennifer Aniston, Will Smisth, Sandra Bullock, Crew Barrymore o Mario Lopez de hace diez años y de ahora… ¿Notas el cambio?