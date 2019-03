Jennifer Aniston rompe a llorar en un programa homenaje al director de 'Friends', James Burrows: "Haríamos cualquier cosa por él"

El pasado domingo 14 de febrero, NBC ofreció el entrañable especial 'Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows' en el que se reunieron más de 40 actores que han aparecido en series dirigidas por Burrows, como 'Taxi', 'Cheers', 'The Big Bang Theory' o 'Frasier'. Como no podía ser de otra manera, los protagonistas de 'Friends' también estuvieron allí y se deshicieron en halagos con el director que les llevó al estrellato.

Jennifer Aniston dejó más que claro que James tiene un hueco en su corazoncito, pues no pudo evitar que se le escapasen las lágrimas durante el programa: "Haríamos cualquier cosa por Jim Burrows porque realmente nos dio una oportunidad única en la vida. Nos enseñó todo lo que hay que saber sobre la comedia. Experimentamos amistad, familia, desengaños amorosos, bebés, todo, juntos. Y también tuvimos la maravillosa experiencia de que todo el mundo nos quisiera", comentó emocionada la actriz que encarnó a Rachel Green en la mítica serie.

El show estuvo plagado de divertidos momentos y, aunque Matthew Perry no pudo asistir por compromisos profesionales, saludó a sus compañeros en un vídeo. El presentador preguntó a sus invitados si habían firmado contratos "diciendo que no podíais acostaros entre vosotros". Ante esto, David Schwimmer contestó riendo: "Bueno, eso se rompió", aunque Lisa Kudrow comentó que a ella nunca le habían hecho firmar nada. ¡Qué listos!