Jennifer Aniston, Rihanna o Sofía Mazagatos, entre las celebrities estafadas por sus novios, gestores o salones de belleza

Fernando Tejero reclamó a su ex a través de Twitter el dinero que le debía y el chico en cuestión, nombrado Míster Gay España 2012, le amenazó con ir a los platós de televisión a contar sus intimidades. ¿Resultado? El actor tuvo que recular y hacer como si tal cosa no hubiera pasado tras haberse visto ‘estafado’ por su ex pareja.

Echando la vista atrás, Tejero no será ni el primero ni el último famoso que por confiar ha visto afectada su cuenta bancaria. Sin ir más lejos, Sofía Mazagatos se enamoró allá por el 2005 de un supuesto multimillonario iraní. Cuál fue su sorpresa al enterarse de que estaba casado, tenía un hijo y una enorme cantidad de deudas, por lo que los acreedores se le echaron encima. Algo parecido le sucedió también a Paloma Lago que denunció a su ex en dos ocasiones: una por maltrato psicológico y otra por una supuesta estafa, ya que aseguraba que le había dado 200 mil euros para diversas inversiones de las que nunca volvió a saber. También Carmen Maura vio cómo la que fuera su pareja sentimental, Antonio Moreno Rubio, le dejaba con 200 millones de las antiguas pesetas tras tres años de fraudulentas gestiones.

Y por confiar en sus gestores, Nicolas Cage se vio prácticamente en la ruina después de que su administrador se lanzó a realizar una serie de inversiones que no acabaron en buen puerto y le hicieron perder unos 15 millones de euros. Lo mismo le sucedió a Rihanna en los inicios de su carrera, que por confiar en las personas que llevaban sus cuentas entre 2005 y 2010, acabó dándose cuenta de que le habían birlado una enorme suma de dinero. Y sin salir de nuestras fronteras nos encontramos con el caso de la ya fallecida Sara Montiel, a la que el administrador de sus bienes le había sustraído 9 millones de euros que había desviado a paraísos fiscales.

Muchas fueron también las víctimas celebrity del caso Madoff, la estafa piramidal auspiciada por el ex presidente de Nasdaq, Bernard Madoff, descubierta en 2008 y que ascendió a 35.000 millones de euros. Pedro Almodóvar, Steven Spielberg, Alicia Koplowitz, Uma Thurman o Kevin Bacon se vieron afectados.

¿Y si quién te timara fuera tu salón de belleza? Esto fue lo que le ocurrió a varias famosas que acudían al conocido Chez Gabriela Studio. Jennifer Aniston, Anne Hathaway, Cher, Liv Tyler, Halle Berry o Melanie Griffith se vieron entre las estafadas a las que Gabriela Pérez, dueña del salón, les timó unos 210.000 euros a través de los datos de las tarjetas de crédito de sus clientas.