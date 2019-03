Jennifer Aniston no quiere hacerse cargo de las cenizas de su madre, Nancy Dow

"Yo no las quiero". Con estas palabras, según señala el DailyMail, Jennifer Aniston habría rechazado hacerse cargo de las cenizas de su madre, Nancy Dow, en su funeral. La que fuera actriz falleció hace unos meses después de padecer una enfermedad cardiovascular. La noticia la anunció la propia intérprete a través de la revista People: "Con gran tristeza mi hermano John y yo anunciamos el fallecimiento de nuestra madre, Nancy. Tenía 79 años y estuvo rodeada de amigos y familiares tras una larga enfermedad. Pedimos respeto por nuestra privacidad mientras cargamos con la pérdida".

La relación de la actriz con su madre siempre estuvo marcada por el distanciamiento e incluso Aniston no la invitó a su boda con Brad Pitt. Los más allegados a la intérprete no se sorprenden de la decisión que ha tomado Jennifer: "Todo el mundo sabe que su relación era terrible. Además no es su estilo guardar las cenizas de su madre en su casa", cuenta una fuente a DailyMail.

A pesar de que Jennifer vivió con su madre en Nueva York cuando sus padres se separaron, la intérprete nunca mantuvo una relación cordial con su madre ya que era "muy crítica y se reía de ella", como ha revelado la protagonista de 'Friends' en alguna entrevista. La actriz visitó a su madre por última vez hace cinco años, en 2011, cuando sufrió un derrame cerebral.