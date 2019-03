Jennifer Aniston quiere casarse antes que su ex, Brad Pitt

Jennifer Aniston está de maratón y no es que se esté preparando para una competición olímpica. Lo suyo va más allá porque se ha propuesto casarse antes que su ex, Brad Pitt. Y es que desde que se confirmara la noticia sobre la próxima boda entre el actor y Angelina Jolie, Aniston no hace otra cosa que no sea organizar los prelativos de su enlace.

Ya lo dice el dicho, ‘las prisas nunca fueron buenas’. “Jennifer le desea lo mejor a Brad, pero le da rabia que su ex esté comprometido y ella no”, es lo que asegura esta semana la revista In Touch.

La publicación se ha hecho eco del mayor deseo de la actriz de ‘Friends’: pasar por el altar con Theroux. Una fuente cercana a la pareja ha sido la que ha revelado que Aniston se muere por vestirse de blanco y antes que el futuro marido de Angelina. “Jennifer hará todo lo posible por casarse antes que Brad”, asegura la fuente a la revista.

Su círculo de amigos y familiares son testigos del buen momento que la actriz atraviesa junto al guapo de su novio y, quizás esto sumado al hecho de que la boda entre Pitt y Angelina Jolie está cada vez más cerca, hagan que Aniston no haga otra vida que no sea adelantar a trompicones la fecha de su enlace. ¡Esperemos que Justin no se agobie, que al chico se le ve muy tranquilón!