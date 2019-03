Jennifer Aniston, Matthew McCanaughey o Bradley Cooper protagonizaron los mejores momentos de los Premios Oscar 2015

Como todos los años, la gala de los Premios Oscar es uno de los acontecimientos más seguidos en todo el mundo. No sólo para saber quiénes son los premiados, sino también para ver los vestidos de Alta Costura que llevan nuestras actrices favoritas, qué actor va más elegante y sobre todo para reírnos con las anécdotas que pasan.

El año pasado, uno de los mejores momentos fue la actuación de Lady Gaga, que en la fiesta no pudo contener las lágrimas de la emoción. Además, los actores no dudaron en pasear su amor por la alfombra roja como Zoe Saldana, Eddie Redmayne o Sofía Vergara.También hubo momentos divertidos, como el selfie de Bradley Cooper, Meryl Streep, Clint Eastwood y Suki Waterhouse con una estatuilla de Lego o cuando Jared Leto le sacó la lengua a Joshu Jackson. Además, la gala consigue reunir a amigos que hace tiempo que no se ven como Jennifer Lopez y Beyoncé, Selena Gomez con Jennifer Aniston o John Legend con la presentadora Oprah Winfrey.

Pero la gala de este año también promete darnos grandes momentos, como la actuación de Sam Smith con su tema para 'James Bond' o el grupo The Weekend con su canción para '50 Sombras de Grey'. ¿Quién conseguirá la estatuilla, la acción o el erotismo?