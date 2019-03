Jennifer Aniston y Lisa Kudrow están enfrentadas en secreto

SEGÚN HA REVELADO THE NATIONAL ENQUIRER

Nos hemos quedado de piedra al enterarnos de que Jennifer Aniston y Lisa Kudrow ya no son amigas. De hecho, una fuente ha informado en la última edición de la revista National Enquirer que las actrices nunca lo llegaron a ser, "no tenían nada en común, solo la serie que las hizo a ambas famosas", aseguraba. Parece mentira que las dos protagonistas de 'Friends' en realidad se lleven tan mal que están enfrentadas en secreto y, viviendo a escasos metros la una de la otra, no se han llamado por teléfono o ni si quiera han hecho por verse. Pero… ¿Quieres saber lo que dice uno de los representantes de las 'enemigas'?