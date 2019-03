Jennifer Aniston, Kristen Stewart o Keira Knightley, las celebrities se dan cita en los mejores eventos de este fin de semana de noviembre

Galas de premios, estrenos de cine y obras teatrales

Estrenos de cine, obras teatrales o galas de premios, este fin de semana de noviembre ha estado de lo más solicitado por las celebrities, que no han dudado en acudir a los mejores eventos y lucir allí sus looks más glamurosos. Así, Keira Knightley, Julianne Moore o Kristen Stewart, no faltaron a la noche de premios 'Hollywood Film Awards'. Jennifer Aniston se dejó ver en la proyección de la película 'Cake' y en el estreno de la obra teatral 'Calke' aparecieron estrellas de cine como Luke Evans y socialités de la talla de Anna Wintour. ¡Todo un despliegue de famosos!