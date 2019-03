Jennifer Aniston y Justin Therox se darán el 'sí, quiero' en Grecia

¡Finalmente Jennifer Aniston encontró el amor! Parece que la actriz ya tiene a su media naranja y qué mejor manera de sellar su amor que pasando por el altar. Pero… qué casualidad que sea a la vez que su ex, Brad Pitt, con Angelina Jolie. Bueno, la cosa es que ella está entusiasmada con celebrar su segunda boda y por haber encontrado al hombre de su vida, Justin Therox. Por eso, Jen ya se ha puesto manos a la obra para celebrar la que será… ¡su gran boda griega!

Sí, sí. Ella es tan chic que no quiere una boda discretita, cerca de casa para que todos los suyos no tengan que moverse mucho, no. Aniston ha querido tirar de sus raíces, ya que sus padre John nació allí, y ha decidido pasar por el altar en Creta. Eso es lo que asegura el rotativo inglés The Sun.

Al parecer, personal del Hotel Elounda Beach ha declarado al periódico que están más que sorprendidos por la reciente visita de la estrella de Hollywood a sus instalaciones. Durante un recorrido por el Hotel, algunos empleados escucharon como Jennifer hablaba de su boda en julio. Más o menos coincidiendo con la fecha en la que su ex tiene previsto dar el ‘sí, quiero’ a Jolie, tras siete años de relación.

El Hotel que podría ser el escenario de tal momentazo cuenta con una impresionante playa, con vistas al Mediterráneo. Allí, según The Sun, se puede contratar un paquete de bodas en el que se incluye un asistente personalizado, la realización de todos los trámites, la ceremonia en una iglesia privada, el ramo de novia y una botella de champagne para los recién casados… ¿Será finalmente esta la opción de Jen y Justin para quitarle protagonismo a Brangelina y su boda?