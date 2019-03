Jennifer Aniston y Justin Therox se conocieron ordeñando una cabra

Jennifer Aniston por fin es feliz. La actriz ha encontrado en su ‘colega’ de profesión Justin Therox a un hombre que la comprende y que valora todos sus encantos. La relación sorprendió a todos en Hollywood, y aunque muchos pensaban que duraría lo mismo que las últimas relaciones de la actriz..., meses después sigue yendo todo viento en popa. ¿Pero cómo surgió el amor?

Sorprendentemente, la feliz pareja se conoció... ¡ordeñando una cabra! Fue en la comedia ‘Wanderlust’ en donde Theroux y Aniston coincidieron, y en ella compartieron una escena de lo más campestre. Jen, una pija de ciudad, aprende a ordeñar gracias a un chico más de campo que las amapolas…, su ahora amado Justin. El alter ego de Jen se va de comuna hippie y allí aprende mucho del 'rollito' de la mano del que luego, en la vida real, sería su gran amor.

Lo que no entendemos es cómo Jennifer se fijó en aquel momento en Therox porque su aire hippie no le va nada a una de las niñas más pijas de Hollywood. Pero bueno, lo importante es que la ex de Brad Pitt por fin ha encontrado el amor y da igual cómo ni dónde lo encontrase, aunque haya sido entre vacas, cabras, ubres y alfalfa.