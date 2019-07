Jennifer Aniston y Justin Theroux han vuelto a verse las caras tras su divorcio, y es que ahora están pasando por un duro momento debido a la muerte de su mascota, su perro Dolly, al que han querido dedicarle un último adiós juntos. Una reunión donde el ex matrimonio ha demostrado que no hay enemistad entre ellos, tal y como contaba una fuente cercana.

Según ha revelado en exclusiva el portal HollywoodLife.com, una fuente cercana al ex matrimonio ha explicado: "Jen ya no guarda rencor a nadie, incluido sus ex", y ha añadido: "Es una mujer muy madura y la pérdida de Dolly ha sido muy dura, pero ha sido un paso para todo el mundo, incluso para ella. Por ello con su muerte, Jennifer se ha asegurado de que Justin estuviera al tanto por que los dos querian a Dolly muchisimo"

Al parecer la actriz de 'Friends' y su ex mantienen muy buena relación después de su divorcio y van a seguir siendo amigos, pues comparten muchos en común, tal y como ha comentado la misma fuente: "Es mucho mejor para todo el mundo que ellos dos sigan siendo amigos. Hacen bien en estar en un lugar muy agusto con todo el mundo y seguir adelante aunque su relación ya no tenga ataduras de ningún tipo. Su relación no reavivará antiguos sentimientos en ningún momento. Son solo dos amigos que esta vez se han juntado para honrar a su gran amigo, su precioso perro Dolly".

Jennifer y Justin estuvieron casados dos años, desde 2015 hasta 2017, cuando finalizó su matrimonio. Su divorcio fue muy tranquilo y lleno de respeto: "Su ruptura no se dio por una tercera persona, ni por ningún escándalo ni ninguna pelea. Simplemente se dieron cuenta que el amor ya había cesado y decidieron que estarían mejor separados", recalcó la fuente.

Seguro que te interesa....

Brad Pitt le da un regalo millonario a Jennifer Aniston como recuerdo de su matrimonio