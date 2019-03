Jennifer Aniston y Justin Theroux dan rienda suelta a la pasión en México durante su último verano de solteros

¡Qué derroche de amor a la mexicana han protagonizado Jennifer Aniston y Justin Theroux! La parejita se encuentra la mar de feliz disfrutando de unos días en México y, a juzgar por las imágenes, derrochan amor por los cuatro costados. Hace ya un año que anunciaron su esperado enlace pero debido a los compromisos de ambos, aún no han podido pasar por el altar.

Numerosos medios se han hecho eco de los rumores de una posible boda en México, pero la misma actriz ha declarado recientemente que no tienen prisa con la boda porque se sienten como si ya estuvieran casados. Además, una fuente cercana a la pareja declaraba a Daily Mail el deseo de la actriz por casarse en EEUU.

"Jennifer siempre ha querido casarse en Los Ángeles porque considera que allí hay espacios más íntimos y románticos en los que celebrar un evento de estas características, aunque al principio tampoco descartaba hacerlo en Nueva York, por la insistencia de su prometido, que tiene a casi toda su familia en la costa este", declaraba la fuente.

Otro rumor que corre desde hace unas semanas es el posible embarazo de Aniston, quién ya se ha encargado de desmentirlo en un programa de televisión australiana: "Solo he ganado un par de kilos", comentaba la actriz.

Mientras pasan o no por el altar, esperamos que nos sigan regalando estampas tan románticas y pasionales. ¡'Love is in the air'!