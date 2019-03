Jennifer Aniston invita a su boda a la madre de Brad Pitt

La soltera de oro de Hollywood, Jennifer Aniston, está a puntito de pasar por el altar por segunda vez, junto al también actor Justin Therox. Esto no es nada nuevo, pero cada vez son más los detalles que se saben de ese enlace… Hace poco podíamos ver imágenes de la actriz y su pedrusco de compromiso en la mano, y ahora sabemos el nombre de algún invitado. ¡Y menudo invitado! La actriz tiene ya la confirmación de la madre de su ex: Jane Pitt.

Al parecer, Jennifer siempre ha estado muy cerca de la que fue su suegra, así que no ha dudado en invitarle a compartir junto a ella un día tan feliz. Aniston siente que no sería justo que Jane, que tanto apoyo le ha brindado tras la separación de Brad, no estuviese presente ese día.

“Jennifer está más cerca de su ex suegra que de su propia madre, Nancy”, comenta una fuente al diario inglés The Sun. “Jane está encantada de que Jen haya encontrado la felicidad otra vez. Ha estado muy pendiente de su ex nuera todo este tiempo, por teléfono y en persona, ofreciéndole asesoramiento y apoyo durante los últimos siete años”, aseguran.

Aniston y Brad Pitt se divorciaron en 2005, cuando el actor conoció en el rodaje de ‘Sr. y Sra. Smith’ a Angelina Jolie. Mientras la pareja de guapos consolidaron rápido su relación, Jennifer se convirtió en la novia de América, y de medio mundo, al ir de flor en flor buscando el amor que perdió por culpa de Jolie… Ahora, la actriz está comprometida y aunque muchos dicen que la buena relación con Brad podría hacerla invitar a su ex a la boda, lo que sabemos ya seguro es que la madre de éste sí que asistirá. ¡Qué bien avenidos!