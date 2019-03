Jennifer Aniston: "No estoy embarazada, estoy harta"

Jennifer Aniston no puede más. La actriz está hasta la coronilla de que se hable sobre su físico y de los rumores constantes sobre si está embarazada o no. De ahí que haya decidido publicar una columna en el Huffington Post para defender su postura, y su físico.

“Quiero empezar diciendo que desmentir rumores es algo que nunca he hecho”, comienza Aniston. “Para que conste en acta, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta. Estoy harta de este supuesto deporte de humillación física que se realiza todos los días con el pretexto de ‘periodismo’”. Y continua diciendo que lamenta cuando la hacen sentir de menos porque su cuerpo esté cambiando o se comiera una hamburguesa y la fotografía se hiciera desde un ángulo extraño, ya se le considere gorda o embarazada.

A ello suma el hecho de la incomodidad que supone que sus compañeros, amigos o desconocidos la feliciten por el bebé, cuando no hay ninguno. “La forma en que soy retratada por los medios es simplemente un reflejo de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, medidas por un estándar de belleza deformado”.

Además, la estrella de Hollywood lamenta que las niñas estén recibiendo el mensaje de que si no eres súper delgada o pareces una supermodelo, no eres guapa. Y sigue escribiendo: “Estamos completas con o sin pareja, con o sin un niño. Tenemos la oportunidad de decidir lo que es bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esta decisión es nuestra y sólo nuestra”. Y remata: “Sí, quizá sea madre algún día y si alguna vez ocurre vais a ser los primeros en saberlo. Pero no persigo la maternidad porque me sienta incompleta de alguna manera, tal y como la cultura de las celebrities nos ha hecho creer a todos”.

Por último, Jennifer también denuncia el acoso que tanto su marido, Justin Theroux, como ella reciben a diario por los paparazzi, poniendo incluso en riesgo su propia seguridad.