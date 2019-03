Jennifer Aniston está harta del triángulo amoroso con Brangelina

A sus casi 43 años, Jennifer Aniston está de maravilla y su secreto es "sentirse joven todos los días". Sin embargo, hay algo que la perturba y es ese falso rumor que la mete de lleno entre la pareja de Brad Pitt y Angelina Jolie. Cansada de esta situación, la atractiva actriz desmiente que este enfrentamiento sea cierto aunque es consciente de que difícilmente vaya a desaparecer.

Desde que su matrimonio con Pitt terminó y el actor inició su relación con Angelina Jolie, empezaron a saltar los rumores. "Hay muchos conceptos erróneos acerca de mí", se sinceraba Aniston en la revista In Style y añadía que lo que más la irrita es el tema del triángulo con su ex marido ya que no existe enemistad entre ellos.

Además, la actriz sabe que este chisme "no va a desaparecer" porque "la gente se dedica a hacer dinero con esta historia que no tiene nada que ver con la realidad". De esta manera, Jennifer intenta callar las bocas y reafirma las declaraciones de su ex esposo en Parade donde aseguraba que ambos tenían una buena amistad.

Jen ahora se encuentra más feliz que nunca junto a Justin Theroux con el que está intentando crear una familia, pero parece ser que la sombra de su matrimonio con Brad Pitt no la va a abandonar nunca.