Jennifer Aniston y Demi Moore dirigirán una película sobre el cáncer de mama

Jennifer Aniston, Demi Moore, la cantante Alicia Keys y la cineasta Patty Jenkins serán las directoras de 'Project Five', una película que explorará el impacto del cáncer de mama en las vidas de varias personas, según ha informado la edición digital de la revista Variety. Cada una de ellas dirigirá un pequeño segmento del proyecto que emitirá el canal Lifetime. Un quinto nombre se unirá a la producción en las próximas semanas.

"Soy una gran admiradora de este increíble grupo de mujeres poderosas y creativas, y estamos muy contentos de poder trabajar con ellas", dijo la directora de Lifetime Networks, Nancy Dubuc. "Vamos a poder educar a los espectadores acerca del cáncer de mama por medio de estas cinco películas de coraje, amor y esperanza", añadió.

Aniston y Marta Kauffman, que ya trabajaron juntas en la serie 'Friends', serán las productoras ejecutivas del proyecto junto a Paula Wagner, Kristin Hahn, Kevin Chinoy y Francesca Silvestri. Los guionistas vinculados al proyecto hasta ahora son Stephen Godshaux, Jill Gordon, Howard Morris, Deirdre O'Connor y Wendy West.

"Nuestra esperanza con 'Project Five' es entretener, informar e inspirar el diálogo, la investigación y la prevención", manifestó Aniston. "Queremos que estas películas logren emocionar, den fuerza y ánimo a aquellas personas afectadas por esta enfermedad que nos puede tocar a todos, sin importar quiénes seamos", agregó. Moore produjo y protagonizó en 1996 'If These Walls Could Talk', un proyecto similar relacionado con el aborto.