Jennifer Aniston deja huella en el Paseo de la Fama

Por fin se ha reconocido la exitosa carrera profesional de Jennifer Aniston, y para ello, ha dejado plasmadas sus manos en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ya eran muchas las que tenían su estrella y se echaba en falta un reconocimiento así a la actriz.

Durante la ceremonia se veía a una Jennifer sonriente y feliz. No cualquiera obtiene un reconocimiento por su trayectoria en el famoso Hollywood Boulevard bajo la mirada de su novio Justin Theroux.

La pareja de guapos no quiso posar juntos, pero el actor no podía perderse el gran momento de su novia y acudía a la cita sorprendiendo con un nuevo look. Justin decidió afeitarse la barba y se mostró muy orgulloso al lado de su chica, que dedicó unas palabras a los jóvenes interesados en estudiar teatro.

Hace poco la actriz declaraba que quería tomarse un año sabático y quería disfrutar de su momento amoroso actual. Por lo visto, Jennifer tiene en sus planes protagonizar una película con su chico.

Creemos que esa imagen de pareja perfecta que transmitieron Aniston y Theorux puede deberse a que quiera dar en las narices a Angelina Jolie. Según se rumorea, la mujer de Brad Pitt está muy interesada en trabajar con Justin. ¿Estará pensando en entrometerse en la actual relación de Aniston? ¡Menudo culebrón! Veremos como acaba...