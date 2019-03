Jennifer Aniston se convierte en la otra protagonista del divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie gracias a los memes en las redes sociales

No hay que ser mal pensados, pero lo cierto es que no sería de extrañar que Jennifer Aniston se haya alegrado o soltado al menos alguna carcajada al enterarse del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt después de que el actor le dejase plantada tras conocer a su todavía mujer en el rodaje de 'Sr. y Sra. Smith'. Las redes sociales no han tardado en llenarse de memes de la protagonista de 'Friends' en los que aparece con cara de satisfacción.

Aunque lo cierto que la separación de 'Brangelina' viene cargada de polémica después de la supuesta adicción a las drogas y el alcohol de Brad haya podido ser el motivo principal del divorcio. Además, podría repetirse la historia de Aniston con Pitt después de que el intérprete haya podido ser infiel a la protagonista de 'Maléfica' con Marion Cotillard.

Así que en medio de tanta controversia y un patrimonio en juego de 400 millones de dólares, los internautas han puesto un toque de humor al asunto. Aniston, por fin, se ha podido quitar el papel de resentida que tenía en toda historia tras los once años de relación de su ex con Angelina.