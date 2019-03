Jennifer Aniston colgadita por los huesos de Joaquín Phoenix

Nuestra soltera mimada ya ha puesto sus ojos en otra victima que la pueda hacer feliz. Jennifer Aniston parece que le ha echado el ojo a... ¡Joaquin Phoenix! Sí, increible pero eso comentan fuentes cercanas a la actriz.

Al parecer, la ex de Brad Pitt está tan prendada del actor que está dispuesta a todo para tener una cita romántica con él. y mucho pensaréis... ¿Qué ha visto en él? No lo entendemos, y menos viendo las últimas imágenes del actor de 'Gladiator', que ha pasado por un estado de 'lapsus' temporal y no había quien le reconociese.

Aniston y Phoenix se reunieron el pasado mes de agosto para ver el documental del actor, 'I´m still here'. Parece que fue en ese momento cuando la soltera de oro de Hollywood se quedó prendada...

"Joaquín es único, muy divertido y guapo. Además, a Jen le gusta porque es algo excéntrico. Ha habido llamadas, sms y mails entre ellos por una colaboración profesional, pero Aniston lo único que busca con ello es algo más", afirma una fuente a la revista británica Grazia.

Jennifer ha declarado a sus más allegados que siempre se ha sentido atraída por Phoenix pero que después de estar con él en aquella reunión laboral, ha quedado fascinada por su carisma. Lo que no sabemos es qué opinará la otra parte... ¿estará Joaquín interesado en Jen? porque con las pintas que se ha gastado últimamente el actor no parece que peguen mucho, ¿no?