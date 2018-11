Jennifer Aniston acalara los rumores sobre su enfado con Selena Gomez por trabajar con Brad Pitt

La relación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston hace ya más de 10 años que llegó a su fin, pero a día de hoy sigue dando coletazos el que fuera uno de los divorcios más sonados de Hollywood.

La última información al respecto sucedió en la pasada gala de los Globos de Oro celebrada el pasado domingo 10 de enero. Y es que, en la fiesta posterior a la entrega de premios se publicó en las redes sociales una imagen donde aparecen Brad Pitt y Selena Gomez que ha desatado todo tipo de rumores.

El problema viene porque Selena es íntima amiga de Jennifer Aniston y al ver que la cantante estaba hablando con el ex de su amiga los comentarios de traición por parte de Gomez hacia la actriz no han cesado. Y es que, además de esa conversación que compartieron en los Globos de Oro parece ser que Selena va a trabajar junto a Pitt en el remake de 'Oceans Eleven'.

Pero una fuerte cercana a la actriz ha confirmado en HollywoodLife.com que Jennifer no tiene ningún problema porque Selena trabaje con Brad: "Ella piensa que Selena es súper talentosa y no se sorprende de que Brad quiere colaborar con ella". Y añade: "Ella entiende cómo funciona este negocio y no tiene problema alguno", aclaraba.