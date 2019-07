Jenelle Evans parece dispuesta a recuperar la normalidad tras la tragedia que casi le cuesta perder a sus hijos, y es que después de que su marido, David Eason, matara a su perro de forma sangrienta, la estrella de 'Teen Mom' se vio luchando en los juzgados por su custodia. Y no solo eso, sino que además perdió su papel en el reality.

Sin embargo, dos meses después, la joven ha publicado varias imágenes de sus hijos en el primer día de colegio en las que se ve a los pequeños Kaiser, de cinco años, y Maryssa, de once, hija de una relación anterior de David, de lo más felices. Además, en una de las instantáneas Kaiser aparece acompañado de una nueva mascota, lo que podría indicar que su madre ha tratado de resarcirle por la pérdida de su anterior perro.

Un detalle no ha hecho mucha gracia a sus seguidores, que no han dudado en comentar al respecto: "Pobres perros", "No sé cómo alguien podría dejarles tener un perro sabiendo su historia" o "Yo pensé exactamente lo mismo, ¿quién demonios les dejaría tener un perro?", son solo algunas de las opiniones que pueden leerse en las publicaciones.

