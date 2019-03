Jena Malone anuncia su compromiso con Ethan DeLorenzo presumiendo de anillo en Instagram

Jena Malone ya no hará más correrías. Al menos eso ha asegurado la actriz después de anunciar que se ha comprometido con Ethan DeLorenzo. Junto a una foto de su hijo y mostrando anillo, la intérprete de 'Juegos del Hambre' ha revelado que se casa con el padre de su primogénito. "Un día, después de que todas tus correrías juveniles se sosiegan en tu corazón, te das cuenta de que no necesitas nada más. Nada más que construir tu vida alrededor del amor. Y las cosas que podemos llegar a construir juntos. No podía ser más feliz. Te quiero Ethan. #dijequesí".

El anuncio de su futura boda viene tres meses después de que Malone diese a luz a su primer hijo con el fotógrafo, Ode. La actriz nunca ha ocultado sus sentimientos por Ethan y en sus redes sociales aprovecha para dedicarles siempre bonitas palabras. Además, desde el nacimiento del pequeño la actriz no ha dudado en reconocer que no puede ser más feliz.

Cuando nació Ode la intérprete le dedicó bonitas palabras al que será su marido y realzó su labor como padre: "Eres el mejor hombre que he conocido y no puedo esperar a ver cómo te conviertes en lo que estabas destinado a convertirte, un padre increíble". Con su próxima boda, de la que todavía no han revelado la fecha exacta, la pareja pone un broche de oro a su historia.