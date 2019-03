Jean-Claude Van Damme se divorcia por segunda vez de su cuarta mujer Gladys Portugues

Jean-Claude Van Damme se divorcia por quinta vez, la segunda de la misma mujer, su cuarta esposa Gladys Portugues, de la que ya se separó en 1992 y con la que volvió a casarse en 1999.

Pero parece que lo que no funcionó a la primera, tampoco lo ha hecho a la segunda, por lo que el matrimonio ha decido poner punto y final a su relación. Era el pasado 7 de marzo cuando Gladys pedía el divorcio a Van Damme alegando diferencias irreconciliables, pidiendo una pensión alimenticia para los dos hijos que tienen en común así como el cambio de sus apellidos.

Y es que el actor no ha tenido suerte en lo que a sus matrimonios se refiere, y eso que no ha tardado mucho en volver a casarse entre separación y separación, ya que no ha aguantado ni un año en volver a pasar por la vicaría cada vez que se ha divorciado. ¿Volveremos a verle de nuevo pasando por el altar?