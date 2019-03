Jay-Z revela en público que le fue infiel a Beyoncé

No son pocos los rumores que ha habido siempre sobre una posible indifelidad de Jay-Z a Beyoncé, pero lo cierto es que aunque su canción '4:44' ya dejaba entrever el tema, nunca han querido hacer pública la cuestión hasta el momento. El rapero se ha sincerado a The New York Times y ha revelado en una entrevista que le fue infiel a la cantante.

"Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie… En mi caso, fue profundo. Y luego, todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad", ha declarado el rapero al medio estadounidense.

También ha añadido que fue un momento realmente duro para el matrimonio y en especial para él tras haber sido infiel: "La parte más dura es ver el dolor que has causado en los ojos de otra persona, y lidiar con eso. Así que la mayoría no lo hace". A pesar de ello, Jay-Z ha querido explicar la solución que llevaron a cabo para no divorciarse tras 9 años de casados.

La clave de su reconciliación fue hacer una terapia musical conjunta en donde trabajabaron interpretando a la vez temas musicales: "Usábamos la música como si fuésemos a una terapia psicológica", ha expuesto el cantante.

Unas canciones que tal vez salgan a la luz en un futuro, pero de momento van a mantenerse en la intimidad, según ha comentado el músico nominado a ocho premios Grammy.