Jared Leto y Drake confiesan haberse acostado alguna vez con una fan

Ellen DeGeneres es toda una experta en sacar información a los famosos que acuden a su programa de la manera más cómica y fácil posible. Así, en esta ocasión acudieron a su show el actor Jared Leto y el rapero Drake quienes jugaron con Ellen al 'Yo nunca' donde a través de tarjetas revelaban si habían hecho o no la pregunta que les hiciese la cómica.

El juego comenzó con una jugosa pregunta: "¿Yo nunca me he acostado con una fan durante una gira?". La presentadora sin ningún tipo de complejo admitió haberlo hecho. Drake, tratando de ganar un poco más de tiempo, le pidió que definiera a qué se refería con fan, pero antes de esperar la respuesta terminó aceptando que también lo había hecho. Mientras que Leto intentó engañar a la audiencia respondiendo que no, aunque ante la mirada inquisitiva termino aceptándolo también.

El alto contenido de la entrevista continuó con la siguiente pregunta: "¿Yo nunca he enviado un selfie desnudo?", a lo que los tres negaron haberlo realizado, aunque Leto y Drake admitieron sin reparo haber mantenido relaciones sexuales con parejas que le duplicaran la edad.

Los dos invitados demostraron que les importa mucho lo que se publica de ellos pues ambos revelaron que se había "googleado" en alguna ocasión. Y para terminar, Jared confesó que había enviado algún mensaje con contenido a sexual a la persona equivocada.