Jane Fonda supera un cáncer de mama

"He tenido un susto con un cáncer de mama que no era invasivo, pero ahora, ESTÁ TODO FUERA!!", explica en la actriz en internet, según el Daily Mail. El invasivo es un tipo de cáncer se propaga después por otras partes del cuerpo.

"Lo localizamos pronto y como he dicho, no era invasivo. Quiero dar gracias a mis amigos y a los fans que me han escrito cartas hermosas. Ha supuesto mucho para mi", añade Fonda.



No necesitara quimio ni radioterapia. Está recuperada "al 100 por cien", han explicado los médicos. La actriz acaba de sacar un nuevo DVD sobre fitness y salud.

Jane Fonda se puso implantes en los pechos cuando se casó con el director de cine francés Roger Vadim en 1965. Se los quitó veinticinco años después porque le hacían sentirse "poco femenina".