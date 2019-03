Jane Fonda confiesa que fue violada cuando era una niña

Jane Fonda ha concedido la que posiblemente haya sido su entrevista más dura hasta ahora. La veterana actriz se ha sincerado por completo en una entrevista para The Edit realizada por su compañera de profesión Brie Larson.

Unas declaraciones de lo más impactantes: "Fui violada, abusaron sexualmente de mí siendo una niña", confesaba la actriz.

En 2014, Fonda se pronunciaba después de hacerse público que su madre, Frances Ford Seymour, también fue violada como ella cuando era una niña: "Cuando me enteré de la noticia sentí paz. Entendí a qué se debía la promiscuidad, la cirugía plástica sin límites, la culpa, la incapacidad de amar... Me sentí preparada para perdonarla y para perdonarme a mí misma".

Además habla de lo importante que ha sido el cambio de mentalidad de muchas mujeres y cómo la fuerza de muchas ha influido a la hora de denunciarlo: "Conozco a chicas jóvenes que han sido violadas pero que nunca se dieron cuenta de que se trataba de una violación. Piensan que les sucede porque dijeron 'no' de la manera equivocada".

Y no solo eso, sino que la intérprete asegura en la entrevista que una vez fue despedida por no acostarse con un jefe: "Siempre pensé que había sido mi culpa; que hice o dije algo que no era correcto".