Jamie Dornan se sincera sobre el capítulo más dramático de su vida

Jamie Dornan está muy afectado. Cuando el actor de 'Cincuenta Sombras de Grey' tenía 16 años perdió a su madre por culpa de un cáncer de páncreas.

Una pérdida que le llevó a formar parte de la asociación con la Acción contra el Cáncer de Páncreas (PCA), que tiene como objetivo concienciar, ayudar y erradicar de alguna manera la enfermedad.

Parece que tras ese trágrico suceso, el actor no solo forma parte de la asociación sino que se ha convertido en uno de los mecenas de ella.

En un acto celebrado por la organización en los últimos días, Jamie ha afirmado que la muerte de su madre es algo que no ha podido superar ya que no hay día que no piense en ella. Y es que al haberla perdido tan joven, el suceso le ha hecho crecer de golpe.

Ahora, el actor es padre de dos niñas y se siente muy mal porque su madre no haya podido estar con él y su familia por culpa de la enfermedad. Por eso, formar parte de la organización ha sido para él un paso más en su bienestar.