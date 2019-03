Jamie Dornan: "He hecho cosas a Dakota Johnson que nunca le haría a una mujer"

Jamie Dornan, el actor del año, es uno de los hombres que más va a sonar en 2015 tras su papel como protagonista en '50 sombras de Grey'. Ya son muchas las personas que esperan el estreno desde hace meses, tanto que en la venta anticipada de entradas arrasó. Nadie quiere perderse el estreno el 13 de febrero. ¡Qué nervios!

En una entrevista concedida a la revista 'Cuore', Dornan habla desde como le ha supuesto meterse en la piel de Christian Grey, hasta sus planes de futuro dentro del mundo del cine. Él mismo ha asegurado: "Es excitante interpretar papeles tan fuertes. Yo no le tengo miedo a nada".

Pero para él lo más importante es el apoyo de su familia: "La gente me dice que mi vida va a cambiar, pero trato de no pensar en eso. Tengo una familia y eso es lo más importante para mí", asegura. Además, cuenta con el apoyo incondicional de su esposa: "Amelia es una persona brillante y comprensiva, con el plus de que trabajó durante diez años como actriz, así que entiende perfetamente las cosas. Es una mujer increíble".

A pesar de todo el actor, desde el minuto en el que se supo que él sería el protagonista de la saga, su nombre no ha dejado de sonar. Y, aunque ya hemos podido ver un adelanto en los diferentes tráiler de la peli, tendremos que esperar al 13 de febrero para deleitarnos con su esperada actuación.